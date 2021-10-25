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Halo Infinite впервые показали спустя полтора года после скандала

Halo Infinite впервые показали спустя полтора года после скандала
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Microsoft провела 6-минутный показ сюжетной кампании Halo Infinite. Это была первая демонстрация игры после скандала в июле 2020 года, когда фанаты оказались настолько разочарованы визуальным исполнением шутера, что издатель решил отложить релиз на целый год.

И не сказать, что за прошедшее время проект стал выглядеть кардинально лучше — да, благодаря новому освещению и контрасту картинка стала более объёмной, но в остальном будто бы ничего особо и не изменилось.

Сам ролик раскрывает некоторые подробности сюжета — Мастер Чиф после событий Halo 5 пытается нагнать Кортану и остановить её план, в чём ему должен помочь молодой искусственный интеллект «Оружие». Основными противниками, по крайней мере первое время, стану Изгнанные из Halo Wars 2.

Структура геймплея претерпела самые большие изменения от предшественниц: теперь у нас уровни-песочницы с заданиями и аванпостами, где можно находить определённые предметы. С их помощью, помимо прочего, можно улучшать умения главного героя.

Halo Infinite выходит 8 декабря на Xbox Series, Xbox One и ПК. Мультиплеер шутера будет условно-бесплатным, а подписчики Xbox Game Pass получат доступ к сюжетной кампании.

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