Сценарист Spec Ops: The Line работает над игрой про Росомаху

Оказывается, в Insomniac над игрой про Росомаху работает ведущий сценарист Spec Ops: The Line Уолт Уильямс. Это заметил известный инсайдер под ником Shinobi602.
Уильямс, помимо культового в узких кругах боевика о войне, успел приложить руку к другим проектам вроде Star Wars: Battlefront 2 и Star Wars: Squadrons — да, сценарий и сюжет в обеих нельзя назвать выдающимся. Будем надеяться, что в Insomniac ему больше повезёт с работой.
Над «Росомахой» трудится команда «Человека-паука: Майлз Моралес». Разработчики планируют показать героя мрачным, но пока не торопятся подтверждать взрослый возрастной рейтинг — но прямо-таки намекают на него. Всё же сложно представить Логана без крови и расчленёнки, особенно после игры по мотивам фильма «Росомаха: Начало».
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