Клэр Редфилд в экранизации Resident Evil будет «плохой девчонкой»

Компания Sony Pictures Entertainment представила свежий трейлер предстоящей экранизации Resident Evil. Небольшой ролик посвящён героине киноадаптации Клэр Редфилд.

В видео режиссёр и сценарист картины Йоханнес Робертс и актриса Кайа Скоделарио (Клэр Редфилд) описывают характер и мотивацию героини.

По словам режиссёра, девушка сбежала из Раккун-Сити, потому что чувствовала, что с городом что-то происходит. Позже она возвращается, чтобы сообщить своему брату важную информацию про корпорацию Umbrella — опыты над людьми. В итоге протагонисты решают остановить это.

Кайа Скоделарио тоже описывает мотивацию её персонажа и называет характер Клэр мятежным, а саму героиню — «плохой девчонкой».

В России лента получила название «Обитель зла: Раккун-Сити», а в прокат фильм выйдет 2 декабря этого года.