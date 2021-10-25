Саундтрек «Стражей Галактики» выйдет на виниловых пластинках

Компания Mondo и лейбл Hollywood Records выпустят саундтрек игры «Стражи Галактики» на двух виниловых пластинках. Релиз состоится уже в эту среду, 27 октября, по цене в $ 35.

На первом диске представлен дебютный альбом вымышленной хеви-метал группы Star-Lord. Песни для пластинки написали звукорежиссёры Eidos Montreal Стив Щепковски и Йохан Будро. Они рассказали, что недостаточно было просто упомянуть этот коллектив. Так как музыка играет важную роль во вселенной «Стражей», было принято решение записать целый альбом.

По сюжету игры Питер Квил берёт псевдоним Звёздный лорд из-за одноимённой любимой группы.

На втором диске появятся композиции Ричарда Джейкса, номинанта премий BAFTA и Айвора Новелло. Композитор известен музыкой к игре Mass Effect и серии Sonic.

Конверт с двумя 180-граммовыми цветными и чёрными пластинками украшен оригинальными иллюстрациями Сезаро Морено.

«Стражи Галактики» выйдут 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На нашем сайте уже появился обзор игры. Она крутая!