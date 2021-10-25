Американец взял кредит на бизнес, но купил карточку Pokemon. Теперь может сесть на 20 лет

Житель США Витан Одомсин может сесть в тюрьму на срок до 20 лет из-за покупки карточки Pokemon. Она обошлась американцу более чем в $ 57 тыс., которые он взял под кредит для бизнеса.
Издание The Telegraph сообщает, что Витан обманул власти США. Мужчина подал заявку на государственный кредит для бизнеса, чтобы покрыть ущерб от пандемии COVID-19. В его компании якобы работали ещё десять человек.
Витан получил $ 85 тыс. от властей США, но потратил более $ 57 тыс. на карточку Pokemon, как утверждают прокуроры. По их мнению, бизнеса у мужчины и вовсе никакого не было. Витану предъявлено обвинение в мошенничестве. Если его признают виновным, обладателю редкой карточки грозит срок до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $ 250 тыс.
Как сообщает издание Kotaku, прокуроры не раскрыли, какую карточку купил Витан. Стоимость в $ 57 тыс. ставит её в топ-10 самых дорогих карточек Pokemon в мире.
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