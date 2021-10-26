Call of PUBG: новый трейлер Battlefield 2042 раскритиковали

25 октября вышел новый трейлер Battlefield 2042 под названием What A Time To Be Alive.
Игроки встретили ролик прохладно: на момент написания заметки у видео примерно одинаковое соотношение лайков/дизлайков — 1800. Пользователи отметили, что трейлер очень похож на рекламу Call of Duty, но никак не на Battlefield.
Я не понимаю. Чуть раньше вы создали серьёзную предысторию, показывающую, как может выглядеть реальный мировой конфликт. Теперь вы делаете весёлый трейлер в стиле Call of Duty, совершенно не сочетающийся с вашими предыдущими рекламными материалами.
Игроки отмечают, что у Battlefield 2042 как будто нет своего лица: она похожа то на Fortnite, то на Apex Legends, но не на серьёзный милитари-шутер.
Я не могу поверить, что эта игра сделана той же студией, что создала Battlefield 1.
Сервера старых частей серии будут наполненнее, чем у 2042.
Такое ощущение, что этот трейлер специально сделали так, чтобы потом показывать его кусочки в TikTok. Наверное, это всё, что нужно знать о потенциальной аудитории игры.
Помимо претензий к ролику, пользователи также оставляют отзывы об открытой бете, проходившей несколько недель назад.
Вы не могли бы поместить специалистов в классы? Я бы хотел знать, кто может меня вылечить, дать патроны или починить технику.
Войны клонов, нет таблицы лидеров, нет классов, разрушения стали проще. В какое печальное время мы живём.
Battlefield 2042 должна выйти 19 ноября, а уже 10-го числа начнётся 10-часовой ранний доступ для подписчиков EA Play. Изначально игру хотели выпустить 22 октября, но команде потребовалось больше времени. Ранее стало известно, что в шутере появится оперативник с небинарным гендером.
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