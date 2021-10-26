Свобода, эксперименты, отвага и DualSense: новые детали Horizon Forbidden West

Студия Guerrilla в блоге PlayStation подробно рассказала об особенностях Horizon Forbidden West. По словам разработчиков, в первую очередь они хотели предоставить игрокам свободу действий.

Развивая идеи Horizon Zero Dawn, мы добавили новые способы передвижения по миру игры. Теперь Элой может легко перемещаться по скалистой местности, а в окружающем мире стало больше точек для крюка, позволяющих забраться наверх.



Подводное плавание по-новому раскрывает изучение мира, а полёты на щит-крыле открывают красивые пейзажи нашей игры. А ещё это прекрасный способ спуститься с большой высоты!

Полёт на щит-крыле

По словам ведущего разработчика Дэвида МакМаллена, создатели будут рады экспериментам игроков.

Новые возможности поставили перед нами задачу – переосмыслить, какими должны быть уровни. Мы хотели, чтобы с помощью новых приёмов и предметов игроки могли нас перехитрить и обойти преграды самыми неожиданными способами.



Далеко не у всех головоломок есть одно решение. Мы будем рады, если игроки будут экспериментировать с новыми приспособлениями. Вас ждут испытания для самых разных стилей прохождения, навыков или опыта в Horizon Zero Dawn.

Новость по теме Лицевая анимация, детальные костюмы и волосы — как изменится Элой в Horizon Forbidden West

Guerrilla также проработала функции геймпада PlayStation 5, «чтобы сделать игровой процесс более интересным и захватывающим». Через контроллер можно понять, что у игрока закончились боеприпасы и пригодна ли текущая местность для стелса.

Ведущий дизайнер сражений Деннис Зопфи рассказал о новых возможностях прокачки главной героини. По его словам, в сиквеле уровень персонализации станет гораздо выше, как и число новых способностей и навыков.

Взять, к примеру, новую концепцию в Horizon Forbidden West – верстак, на котором можно улучшать оружие и одеяния. На нём можно разблокировать новые усиления, ячейки модификации, навыки, а размах персонализации, выбора сопротивлений и новых способностей станет ещё больше!

Улучшенная боевая система в Forbidden West создана специально для того, чтобы игрок комбинировал ближний и дальний бои. Например, благодаря навыку «Резонаторный взрыв», можно зарядить копьё в рукопашном бою, а затем добить врагов разрядом молнии дистанционной атакой.

Деннис рассказал о новой системе «Отваги» в Horizon Forbidden West.

Есть ещё навыки «Прилив отваги». Всего их 12 — каждый из них усиливает некий подход к прохождению игры. Развивать их можно, используя очки навыков в том же древе. У каждого «Прилива отваги» три уровня: чем выше уровень, тем дольше нужно заряжать атаку, но и получится она мощнее.



Уровень «Прилива отваги» показан в виде фиолетовой шкалы, её можно было увидеть в ролике игрового процесса: заполняйте шкалу, выполняя ловкие приёмы, например, попадая точно в цель или сбивая компоненты машин, а затем наносите смертельный удар.

Guerrilla надеется, что игроки по достоинству оценят старания разработчиков: как по способам изучения открытого мира, так и новой боевой системе.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля 2022 года на PS4 и PS5. Ранее Элой появилась в рекламе УЕФА и стала футбольным тренером.