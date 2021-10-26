Для Age of Empires 4 сделали картофельный режим для слабых ПК

Разработчики Age of Empires 4 рассказали о доступности игры даже на «самых слабых компьютерах».

По словам исполнительного продюсера студии World’s Edge Майкла Манна, стратегия изначально разрабатывалась с прицелом на игроков, которые когда-то играли в Age of Empires 2 и «полюбили её всей душой».

Ещё до начала полноценной разработки мы прекрасно понимали, что должны оптимизировать игру так, чтобы она отлично игралась на разных конфигурациях. Даже спустя несколько лет мы ожидаем, что около половины наших игроков будут играть на низких настройках графики.

Во время закрытого бета-тестирования в августе разработчики поняли, что были правы — значительная часть тестировщиков играла на устаревших конфигурациях и ноутбуках с интегрированными видеокартами.

Для полной уверенности в том, что игра будет отлично играться и на старых системах, World's Edge разработала отдельный уровень графики для низких настроек: с минимальными требованиями для оперативной и видеопамяти.

Стоит отметить, что некоторые тестеры предпочитали именно низкий уровень графики для полной читаемости битв и повышенного фреймрейта. Так что обязательно пробуйте разные настройки изображения, чтобы найти для себя лучший вариант.

Разработчики рассказали, что и в дальнейшем планируют улучшать оптимизацию и добавлять новые элементы в игру.

Известный энтузиаст ElAnalistaDeBits выпустил 16-минутный ролик со сравнениями максимальных и минимальных настроек графики. Разница местами действительно колоссальная, причём речь не только об эффектах и текстурах, но и анимациях.

К примеру, во время строительства на низкой графике попросту нет анимации возведения постройки внутри лесов.

Age of Empires IV выйдет 28 октября только на Windows 10/11. С момента релиза стратегия будет доступна в Game Pass. Ранее появились первые обзоры проекта — стратегия получила высокие оценки от критиков.