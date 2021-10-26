Valve раскрыла даты хэллоуинской, осенней и зимней распродаж в Steam

Ещё в августе 2021 года сервис SteamDB опубликовал даты проведения крупных распродаж в Steam. Информация оказалось достоверной, её подтвердила сама Valve.

Даты проведения грядущих распродаж в Steam

Хэллоуинская распродажа — с 28 октября по 1 ноября

Осенняя распродажа — с 24 по 30 ноября

Зимняя распродажа — с 22 декабря по 5 января

Во время хэллоуинской акции ожидаются скидки на игры, тематические ивенты и новый контент по тематике ужасов и зомби-экшенов вроде Resident Evil и Dying Light. Детали осенней и зимней распродаж появятся позже.

Mondo и Hollywood Records займутся выпуском саундтрека «Стражей Галактики» на виниловых пластинках. На одном из дисков будет полный рок-альбом вымышленной группы Star-Lord.