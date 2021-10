Rockstar могла намекнуть на анонс GTA 6 в трейлере GTA The Trilogy: The Definitive Edition

Поклонники обнаружили в трейлере Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition потенциальный намёк на GTA 6. В кадре на мотоцикле могли спрятать дату анонса долгожданного продолжения.

На номерном знаке под надписью Vice City указано ICSLV. Игроки надеются, что это расшифровывается примерно как «Vice City is coming soon. 55 days» — «Вайс-Сити грядёт скоро. 55 дней». Если что, LV в римских цифрах означает 55. Если это действительно намёк, то анонс GTA 6 может случиться 16 декабря.

Впрочем, за последние годы фанаты Rockstar уже не раз видели сотни намёков на скорый анонс, который так и не случился. Вряд ли разработчики стали бы вообще намекать на такое, особенно учитывая, что в марте выйдет очередное переиздание GTA 5.

Местом действия Grand Theft Auto 6, если верить утечкам, станет Вайс-Сити. В начале 2020 года проект находился на раннем этапе производства, а релиз не стоит ожидать раньше 2024-го.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition выйдет 11 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК, а версии для iOS и Android появятся в первой половине 2022 года.