В честь нового фильма «Бэтмен» фанат вырезал Тёмного рыцаря на хэллоуинской тыкве

Пользователь Reddit под ником SFMJames показал свою работу в честь будущего фильма «Бэтмена» и Хэллоуина. Фанат вырезал Тёмного рыцаря прямо на тыкве — он стоит в полный рост на горгулье, а на фоне можно увидеть светящийся знак вопроса.
Аудитории работа очень понравилась. В комментариях оценили детализацию Бэтмена и хэллоуинскую атмосферу. На полное создание тыквы с вырезом SFMJames потратил более 12 часов.
Арт с DC FanDome, которым и вдохновлялся автор
Перезапуск «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза расскажет о том, как Тёмный рыцарь второй год занимается спасением Готэма от различных опасностей. В ленте ему предстоит столкнуться с Загадочником, Пингвином и другими врагами. Также в картине появится Женщина-кошка.
Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравец, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие. Премьера состоится 4 марта 2022 года.
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