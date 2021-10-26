В честь нового фильма «Бэтмен» фанат вырезал Тёмного рыцаря на хэллоуинской тыкве

Пользователь Reddit под ником SFMJames показал свою работу в честь будущего фильма «Бэтмена» и Хэллоуина. Фанат вырезал Тёмного рыцаря прямо на тыкве — он стоит в полный рост на горгулье, а на фоне можно увидеть светящийся знак вопроса.

Аудитории работа очень понравилась. В комментариях оценили детализацию Бэтмена и хэллоуинскую атмосферу. На полное создание тыквы с вырезом SFMJames потратил более 12 часов.

Арт с DC FanDome, которым и вдохновлялся автор

Перезапуск «Бэтмена» режиссера Мэтта Ривза расскажет о том, как Тёмный рыцарь второй год занимается спасением Готэма от различных опасностей. В ленте ему предстоит столкнуться с Загадочником, Пингвином и другими врагами. Также в картине появится Женщина-кошка.

Главные роли исполнили Роберт Паттинсон, Зои Кравец, Колин Фаррелл, Пол Дано и другие. Премьера состоится 4 марта 2022 года.