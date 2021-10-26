«Дюна» на HBO Max стартовала лучше «Лиги справедливости», но хуже «Отряда самоубийц»

По данным аналитической фирмы Samba TV, в онлайн-кинотеатре HBO Max за первый уик-энд «Дюну» посмотрели 1,9 млн зрителей.

Фильм опередил «Лигу справедливости» Зака Снайдера примерно на 100 тысяч зрителей. Однако «Дюна» уступила другому блокбастеру Warner Bros. — «Отряду самоубийц» Джеймса Ганна. У него на старте было примерно 2,8 млн зрителей.

Если сравнивать картину с другими релизами на HBO Max, то «Дюна» стартовала где-то в середине таблицы. Уверенное лидерство удерживает перезапуск «Мортал Комбат» — на старте его посмотрело около 3,8 млн домохозяйств.

Ранее «Дюна» вышла в кинотеатрах США. Картина собрала $ 40,1 млн при ожиданиях на четверть меньше. А руководитель WarnerMedia Энн Сарноф намекнула, что «Дюна» получит продолжение.