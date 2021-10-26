Арагорн или Геральт? Фанат нарисовал арт с героями «Ведьмака» и «Властелина колец»

Герои «Ведьмака» и «Властелина колец» никогда не пересекались на экранах или в книгах, но пользователь Reddit под ником The burningsoda нарисовал арт c персонажами разных миров.

Судя по всему, персонажи встретились в какой-то таверне. Гимли и Золтан неплохо поладили, также как Цири с Леголасом. А вот Геральт и Арагорн готовятся выяснить, кто из них сильнее в армрестлинге, тогда как ведьмачий медальон неплохо смотрится на Фродо.

Я знал, что Цири любит эльфов! Она точно поладит с Леголасом!

В комментариях почти каждый похвалил арт и отличную работу над деталями. Аудитория спорит, какая бы сторона оказалась сильнее. В пример приводят Геральта и Арагорна. Оба — хорошие воины, умеют владеть мечом и могут рассчитать нужную тактику. Большинство считает, что победа окажется за ведьмаком.