Арагорн или Геральт? Фанат нарисовал арт с героями «Ведьмака» и «Властелина колец»
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Герои «Ведьмака» и «Властелина колец» никогда не пересекались на экранах или в книгах, но пользователь Reddit под ником The burningsoda нарисовал арт c персонажами разных миров.
Судя по всему, персонажи встретились в какой-то таверне. Гимли и Золтан неплохо поладили, также как Цири с Леголасом. А вот Геральт и Арагорн готовятся выяснить, кто из них сильнее в армрестлинге, тогда как ведьмачий медальон неплохо смотрится на Фродо.
Я знал, что Цири любит эльфов! Она точно поладит с Леголасом!
В комментариях почти каждый похвалил арт и отличную работу над деталями. Аудитория спорит, какая бы сторона оказалась сильнее. В пример приводят Геральта и Арагорна. Оба — хорошие воины, умеют владеть мечом и могут рассчитать нужную тактику. Большинство считает, что победа окажется за ведьмаком.
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