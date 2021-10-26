Игроков в Call of Duty: Warzone на Windows 11 несправедливо банят из-за Overwolf

Игроки в Warzone и Сall of Duty: Black Ops Cold War на Windows 11 лишились аккаунтов. Судя по всему, это происходит из-за использования приложения Overwolf для записи и трансляции геймплея. Об этом сообщил пользователь Reddit под ником WraithGG.

По словам игрока, его забанили именно за использование софта для записи геймплея, пока он играл в Сall of Duty: Black Ops Cold War на Windows 11.

Спустя несколько недель я получил ответ от Activision в связи с блокировкой моего аккаунта. Несмотря на мою невиновность, они не могут разблокировать мою учётную запись. У них есть внутренний запрет на снятие блокировок, поскольку все баны окончательны.

Пользователь утверждает, что никогда не использовал чит-программы. Он признаёт, что ему следовало ознакомиться с возможными проблемами на Windows 11 прежде, чем обновляться. Но он и подумать не мог, что на новой версии ОС можно получить бан, просто используя приложения для записи геймплея.

В комментариях оказались и другие пользователи, которые также получили бан именно из-за Overwolf на Windows 11.

Спасибо за пост! Только перешёл на Windows 11 и сразу же получил бан. Я потратил где-то неделю на обращения в поддержку, но Activision не предоставила мне никаких способов разблокировки. Я наиграл больше 1500 часов и всё впустую.

Это уже не первые проблемы с Windows 11. Ранее производитель принтеров Brother заявил, что у оборудования компании возникают проблемы на ОС при соединении через USB. А на процессорах AMD была сниженная производительность на новой ОС Microsoft. Компаниям даже пришлось выпустить совместные драйверы для решения проблемы.