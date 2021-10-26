На российских киберспортивных турнирах хотят сделать допинг-контроль

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал предложение ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры. Об этом сообщило издание RT.
По словам Смита, на киберспорт распространяются такие же требования по соблюдению антидопингового свода правил, как и у обычного спорта.
Между ФКС России и РУСАДА подписано соглашение, согласно которому участники киберспортивных соревнований, проводимых организацией, в обязательном порядке проходят обучение на сайте РУСАДА и тестирование на знание антидопингового законодательства.
Подобное соглашение подписано между Международной федерацией киберспорта и Всемирным антидопинговым агентством.
При этом проверка киберспортсменов проходит не у всех, а у конкретных игроков, которые попали в список для сдачи анализов. И если будут найдены нарушения, санкции будут такими же, как и у обычного спорта.
Стоит отметить, что санкции распространяются не только на самих игроков, но и на всех людей, так или иначе задействованных в их подготовке: тренеров, медиков и законных представителей.
Ранее проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил разработать профильный Федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.
Стоит отметить, что крупных отечественных кибертурниров немного. На ум приходит разве что Epicenter по Dota 2, однако в последний раз его проводили больше двух лет назад — в конце июня 2019 года. Призовой фонд тогда составил $ 1 млн.
Предложения по законам о киберспорте и введении допинг-контроля появились на фоне недавней победы российской команды Team Spirit на The International 10 по Dota 2. По мнению аналитиков, триумф СНГ-коллектива подтолкнёт к скачку популярности цифровых состязаний в РФ.
- 26 октября 2021
-
14:02
-
13:41
-
13:27
-
12:21
-
12:10
-
11:58
-
11:20
-
10:59
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
09:37
-
09:07
-
00:01
- 25 октября 2021
-
23:45
-
22:57
-
22:19
-
21:01
-
20:14
-
20:01
-
19:24
-
19:10
-
18:57
-
18:46
-
17:50
-
17:23
-
16:47
-
16:32
-
16:24
-
15:08
-
14:57
-
13:39
-
13:34
-
13:12
-
12:44