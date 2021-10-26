На российских киберспортивных турнирах хотят сделать допинг-контроль

Глава Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит прокомментировал предложение ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры. Об этом сообщило издание RT.

По словам Смита, на киберспорт распространяются такие же требования по соблюдению антидопингового свода правил, как и у обычного спорта.

Между ФКС России и РУСАДА подписано соглашение, согласно которому участники киберспортивных соревнований, проводимых организацией, в обязательном порядке проходят обучение на сайте РУСАДА и тестирование на знание антидопингового законодательства.



Подобное соглашение подписано между Международной федерацией киберспорта и Всемирным антидопинговым агентством.

При этом проверка киберспортсменов проходит не у всех, а у конкретных игроков, которые попали в список для сдачи анализов. И если будут найдены нарушения, санкции будут такими же, как и у обычного спорта.

Стоит отметить, что санкции распространяются не только на самих игроков, но и на всех людей, так или иначе задействованных в их подготовке: тренеров, медиков и законных представителей.

Ранее проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов предложил разработать профильный Федеральный закон о киберспорте, а также ввести допинг-контроль на все отечественные киберспортивные турниры.

Стоит отметить, что крупных отечественных кибертурниров немного. На ум приходит разве что Epicenter по Dota 2, однако в последний раз его проводили больше двух лет назад — в конце июня 2019 года. Призовой фонд тогда составил $ 1 млн.

Предложения по законам о киберспорте и введении допинг-контроля появились на фоне недавней победы российской команды Team Spirit на The International 10 по Dota 2. По мнению аналитиков, триумф СНГ-коллектива подтолкнёт к скачку популярности цифровых состязаний в РФ.