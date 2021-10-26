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Дожили! В Returnal спустя полгода добавили сохранения

Дожили! В Returnal спустя полгода добавили сохранения
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Творческий руководитель Housemarque Гарри Крюгер поделился подробностями обновления 2.0 для Returnal. Апдейт выйдет уже сегодня.

Главное нововведение обновления — механика приостановки цикла. Игроки смогут ставить экшен на паузу и выключать консоль без угрозы потери прогресса актуального прохождения.

Это не стандартная возможность сохранения: Returnal запомнит состояния мира, а после возвращения в игру эта точка удалится без возможности повторного использования. Приостановка цикла недоступна во время сражений с боссами, сценами от первого лица, роликах и особо динамичных боёв.

Вдобавок появился фоторежим. Он позволит запечатлеть любой момент, даже в особо жарких ситуациях.

Возможности фоторежима

  • фокусное расстояние
  • диафрагма
  • насыщенность
  • контрастность
  • освещение сцены
  • фильтры и рамки
  • цветовые эффекты
  • изменение ракурса

Returnal вышла 30 апреля эксклюзивно на PS5. Игра показалась достаточно успешной для Sony, после чего студия Housemarque стала частью PlayStation Studios.

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