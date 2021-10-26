Режиссёр сериала «Игра в кальмара» не получил бонусов за успех сериала

Постановщик популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк не получил от Netflix дополнительных выплат за успех шоу. Режиссёр вложил много сил в сериал — как эмоциональных, так и физических.
Дон-хёк не жалуется на проблемы с деньгами, однако и назвать себя богатым он тоже не может. Netflix решил не доплачивать постановщику шоу за такой глобальный успех, а лишь следовать заключённому контракту.
Я не богат, но денег мне хватает. Никаких премий от Netflix за успех сериала не было. Мне заплатят в соответствии с контрактом.
Ранее Хван Дон-хёк рассказывал, что шоу сильно вымотало его. У постановщика постоянно появлялись свежие идеи, из-за чего приходилось переснимать уже готовые сцены. Поэтому рабочий день автоматически увеличивался.
Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным на Netflix. По разным подсчётам шоу заработало почти $ 1 млрд — и показатель продолжает расти.
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