В 2021 году спрос на тренеров по киберспорту в России подскочил на 213%

Услуги тренеров по киберспорту в России сейчас востребованы как никогда. В 2021-м потребность в тренировках возросла на 213%.

Особую роль в этом сыграла победа российской команды Team Spirit на турнире The International 10. В период с 18 по 24 октября спрос на услуги персональных занятий по киберспорту вырос на 373% по сравнению с неделей до соревнования.

Наибольший спрос на тренировки в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В остальных регионах такие люди тоже есть, но их меньше.

Team Spirit, кажется, поздравила большая часть известных людей России. Не удержались даже Владимир Путин и Николай Валуев. Ещё ребята посетили шоу Ивана Урганта и рассказали про происхождение своих ников и о другом.