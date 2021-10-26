В 2021 году спрос на тренеров по киберспорту в России подскочил на 213%
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Услуги тренеров по киберспорту в России сейчас востребованы как никогда. В 2021-м потребность в тренировках возросла на 213%.
Особую роль в этом сыграла победа российской команды Team Spirit на турнире The International 10. В период с 18 по 24 октября спрос на услуги персональных занятий по киберспорту вырос на 373% по сравнению с неделей до соревнования.
Наибольший спрос на тренировки в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Новосибирске. В остальных регионах такие люди тоже есть, но их меньше.
Team Spirit, кажется, поздравила большая часть известных людей России. Не удержались даже Владимир Путин и Николай Валуев. Ещё ребята посетили шоу Ивана Урганта и рассказали про происхождение своих ников и о другом.
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