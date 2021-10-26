Зато будет круто на 120%: Shadow Warrior 3 отложили до 2022 года

Издатель Devolver Digital объявил о переносе динамического шутера Shadow Warrior 3 на 2022 год.

Разработчики решили взять дополнительное время на полировку игры, точная дата будет известна «скоро». В свежем ролике по шутеру показали главного героя Ло Ванга и его схватку с монстром. Персонаж лишает чудовище руки-молота, а потом им же наносит решающий удар.

Что ж, команда Flying Wild Hog старалась изо всех сил, но им нужно немного больше времени, чтобы сделать следующее приключение Ло Ванга абсолютным шедевром.



Это вроде как на 99% круто, но будет как минимум на 120% круто, если добавить немного блеска, поэтому мы решили подарить игре немного дополнительной любви, которой она заслуживает.

Shadow Warrior 3 анонсировали ещё в 2020 году. Изначально авторы планировали выпустить шутер в 2021-м, но планы поменялись. Тайтл представляет собой динамичный шутер от первого лица c паркуром. В игре можно будет использовать большое количество видов оружия и сражаться катаной.

Релиз состоится на ПК, PS4 и Xbox One. Информации про некстген-версии шутера нет.