Новые партии PS5 в России могут задержаться до середины ноября

Представитель магазина «М.Видео» в сообществе M.Game рассказал, что поступление новых партий PlayStation 5 в ближайшие несколько недель не ожидается.

Возможно, это касается не только «М.Видео», но и других магазинов по всей стране. Мы отправили запрос в российский офис PlayStation для уточнения.

За последний год спрос на консоли не снижался, а по всему миру их всё ещё сложно достать. В свободную продажу устройства не поступают, а в России многие магазины и вовсе продают по заявкам — каждый заказ обрабатывают вручную, чтобы избежать попадания устройств в руки перекупщиков. Получается не всегда.

При этом участники рынка не ожидают, что в течение года ситуация улучшится — в Intel уже прямо говорят о дефиците как минимум до 2023 года. Проблема слишком комплексная, чтобы она разрешилась быстро.