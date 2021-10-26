Новые партии PS5 в России могут задержаться до середины ноября

Представитель магазина «М.Видео» в сообществе M.Game рассказал, что поступление новых партий PlayStation 5 в ближайшие несколько недель не ожидается.
Возможно, это касается не только «М.Видео», но и других магазинов по всей стране. Мы отправили запрос в российский офис PlayStation для уточнения.
За последний год спрос на консоли не снижался, а по всему миру их всё ещё сложно достать. В свободную продажу устройства не поступают, а в России многие магазины и вовсе продают по заявкам — каждый заказ обрабатывают вручную, чтобы избежать попадания устройств в руки перекупщиков. Получается не всегда.
При этом участники рынка не ожидают, что в течение года ситуация улучшится — в Intel уже прямо говорят о дефиците как минимум до 2023 года. Проблема слишком комплексная, чтобы она разрешилась быстро.
- 26 октября 2021
-
19:19
-
19:07
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:15
-
18:03
-
17:23
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:08
-
15:26
-
15:09
-
15:00
-
14:02
-
13:41
-
13:27
-
12:21
-
12:10
-
11:58
-
11:20
-
10:59
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
09:37
-
09:07
-
00:01
- 25 октября 2021
-
23:45
-
22:57
-
22:19
-
21:01
-
20:14
-
20:01