Свежие драйвера NVIDIA оптимизировали под GTA, Battlefield 2042 и Call of Duty: Vanguard

NVIDIA выпустила драйвер 496.49 с поддержкой «Стражей Галактики» и ближайших крупных релизов. В список попали ещё не вышедшие Forza Horizon 5, Call of Duty: Vanguard и Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Для «Стражей Галактики» драйвер обеспечивает корректную работу трассировки лучей и масштабирования изображения DLSS. Последнее, по заверениям NVIDIA, увеличивает производительность в два раза при минимальной потере качества. Кроме того, драйвер призван предотвратить возможные графические ошибки на видеокартах NVIDIA.

Помимо «Стражей», в драйвер включена поддержка ближайших крупных релизов и и обновлений. Так, в Chivalry 2 появится DLSS, а в DOOM Eternal масштабирование обновится до последней версии.

Полный список игр с поддержкой нового драйвера: