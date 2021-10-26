Роскомнадзор предлагает запретить мат в онлайн-кинотеатрах

Роскомнадзор предложил расширить запреты для телевизионных каналов и на онлайн-кинотеатры. В число прочего, как отмечают многие, входит и запрет на использование ненормативной лексики.

Представители ведомства отмечают, что подобные меры требуются для защиты детей. Помимо возрастных рейтингов, требуются и дополнительные ограничения. Зачем тогда нужные возрастные маркировки, впрочем, никто не сообщает.

В Госдуме поддержали инициативу РКН, отметив, что многие сервисы намеренно создают более провокационный контент для поддержания интереса. Конкретные меры по ограничению пока не обсуждают, но само направление заинтересовало депутатов.

Вот что сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн:

В какой форме и какие ограничения распространять — это уже вопрос дискуссионный, но сам подход я поддерживаю. Поправки как таковые в настоящее время не сформированы, речь идёт только о концептуальном предложении.