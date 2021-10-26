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Вторая часть «Дюны» анонсирована

Вторая часть «Дюны» анонсирована
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Студия Legendary официально анонсировала продолжение «Дюны» Дени Вильнёва. В «твиттере» компании появился пост с фразой «Это только начало» и первый тизер с подписью Part 2.

В России оригинальная «Дюна» стартовала 16 сентября и сразу обогнала «Мортал Комбат» по сборам за первый уик-энд. Картина поставила сразу несколько рекордов для постковидной эпохи. Которые, впрочем, потом перебил сиквел «Венома». За дебютные выходные в США лента смогла собрать больше $ 40 млн, что превзошло ожидания создателей.

Сюжет «Дюны» разворачивается на планете Арракис. Там два влиятельных клана борются за локальный ресурс «Спайс», с помощью которого можно проводить сверхбыстрые космические перелёты. Сиквел напрашивался, поскольку фильм охватывает лишь половину событий оригинальной книги.

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