Blizzard отменила BlizzConline 2022 на фоне скандалов с домогательствами

Blizzard решила отказаться от ивента BlizzConline 2022, который планировала провести в феврале 2022 года. Вместо полноценного мероприятия компания поделится анонсами и информацией об уже известных играх в другом формате.

По словам представителей Blizzard, событие пришлось отменить из-за желания не отвлекаться от разработки игр. Ещё одна причина: желание поддержать команды. В будущем студия хочет переосмыслить мероприятие и подать его под другим углом, но пока неизвестно, каким именно.

В 2021 году выставку также не проводили, но из-за пандемии коронавируса. Тогда Blizzard решила перевести мероприятие в онлайн и переименовала его в BlizzConline.

В начале осени 2021-го Activision Blizzard оказалась в центре большого скандала из-за харассмента и неуважительного отношения к сотрудникам женского пола. Из-за этого компанию окружили юристы и суды, а Бобби Котик согласился выплатить пострадавшим от неблагоприятной культуры $ 18 млн.

В конце октября корпорация попыталась остановить расследование серии инцидентов, которые привели к скандалу, однако окружной суд Лос-Анджелеса отказал ей.