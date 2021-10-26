Раскрыты детали операции «Родина» для Ghost Recon Breakpoint

Разработчики Ghost Recon Breakpoint представили трейлер дополнения «‎Операция Motherland»‎. В видео рассказали подробности новых заданий и завязку сюжета.

После операции «‎Гринстоун» протагонист покинул Аурору. Спустя несколько месяцев остров стал стратегической целью для могущественных стран из-за хранящихся на нём технологий. Чтобы не разгорелся конфликт, ЦРУ поручило Карен Боумен передать контроль нейтральной стороне — Изгоям. Игрокам предстоит помогать лидеру Изгоев и уничтожить оставшиеся силы противника.

В игре появится дополнительный сюжетный режим «‎Завоевание». Внимание уделят действиям игрока, которые будут иметь последствия. По мере завоевания острова присутствие Изгоев будет увеличиваться, что повлечёт за собой конфликты между фракциями.

Вражеские фракции объединятся и предложат игрокам новых типов врагов:

Радист пытается выжить и вызвать подкрепление.

пытается выжить и вызвать подкрепление. Истребитель сокращает дистанцию с пистолетом-пулемётом.

сокращает дистанцию с пистолетом-пулемётом. Бомбардир держится на расстоянии с реактивным гранатомётом.

держится на расстоянии с реактивным гранатомётом. Ищейка становится невидимым.

Игроки смогут получить оптический камуфляж, чтобы тоже стать невидимыми. Он выдаётся за прохождение сюжетных миссий «‎Завоевания». Пользователи смогут развивать уровень маскировки через систему улучшения камуфляжа.

Также разработчики повысят максимальный уровень опыта с 30 до 99. Очки навыков будут использоваться для повышения мастерства владения оружием. Появятся 5 стволов российского производства, а лавка Марии пополнится новым оружием и предметами кастомизации.

Обновление «‎Операция Motherland» выйдет 2 ноября. А сама Ghost Recon Breakpoint доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5, а также в сервисах Google Stadia и Amazon Luna.