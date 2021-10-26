Раскрыты детали операции «Родина» для Ghost Recon Breakpoint

Разработчики Ghost Recon Breakpoint представили трейлер дополнения «Операция Motherland». В видео рассказали подробности новых заданий и завязку сюжета.
После операции «Гринстоун» протагонист покинул Аурору. Спустя несколько месяцев остров стал стратегической целью для могущественных стран из-за хранящихся на нём технологий. Чтобы не разгорелся конфликт, ЦРУ поручило Карен Боумен передать контроль нейтральной стороне — Изгоям. Игрокам предстоит помогать лидеру Изгоев и уничтожить оставшиеся силы противника.
В игре появится дополнительный сюжетный режим «Завоевание». Внимание уделят действиям игрока, которые будут иметь последствия. По мере завоевания острова присутствие Изгоев будет увеличиваться, что повлечёт за собой конфликты между фракциями.
Вражеские фракции объединятся и предложат игрокам новых типов врагов:
- Радист пытается выжить и вызвать подкрепление.
- Истребитель сокращает дистанцию с пистолетом-пулемётом.
- Бомбардир держится на расстоянии с реактивным гранатомётом.
- Ищейка становится невидимым.
Игроки смогут получить оптический камуфляж, чтобы тоже стать невидимыми. Он выдаётся за прохождение сюжетных миссий «Завоевания». Пользователи смогут развивать уровень маскировки через систему улучшения камуфляжа.
Также разработчики повысят максимальный уровень опыта с 30 до 99. Очки навыков будут использоваться для повышения мастерства владения оружием. Появятся 5 стволов российского производства, а лавка Марии пополнится новым оружием и предметами кастомизации.
Обновление «Операция Motherland» выйдет 2 ноября. А сама Ghost Recon Breakpoint доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5, а также в сервисах Google Stadia и Amazon Luna.
- 26 октября 2021
-
22:57
-
22:42
-
22:33
-
21:38
-
21:31
-
21:13
-
20:50
-
19:53
-
19:19
-
19:07
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:15
-
18:03
-
17:23
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:08
-
15:26
-
15:09
-
15:00
-
14:02
-
13:41
-
13:27
-
12:21
-
12:10
-
11:58
-
11:20
-
10:59
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
09:37