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У Back 4 Blood уже 6 млн игроков — это много!

У Back 4 Blood уже 6 млн игроков — это много!
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Turtle Rock объявила, что в Back 4 Blood всего за две недели сыграли свыше 6 млн человек. Это отличный показатель для игры со смешанными оценками — хотя нам, например, в большинстве своём она понравилась.

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Наверняка большая часть аудитории приходится на версии для консолей Xbox, ведь там кооперативный шутер доступен бесплатно по подписке Xbox Game Pass. Да и в некоторых регионах Xbox Live шутер чуть ли не лидирует по популярности, находясь рядом с лидерами вроде Fortnite, Call of Duty: Warzone и другими.

Игроки отмечают важность Game Pass для подобного рода игр.

Замечательная возможность для разработчиков сразу сформировать аудиторию и гарантированно заработать денег.

При этом онлайн в Steam довольно скромный: в пике с релиза было 66 тысяч человек, а за последние 24 часа — 32 тысячи. Посмотрим, как проект будет развиваться дальше — и исправят ли разработчики различные проблемы.

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