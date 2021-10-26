Новый контент для The Division 2 отложили до февраля

Создатели The Division 2 спустя месяцы молчания объявили о планах по поддержке проекта после туманных обещаний заняться крупнейшим обновлением. Во-первых, его отодвинули до февраля 2022 года.

Во-вторых, команда всё ещё не может поделиться хоть какими-то деталями расширения. Похоже, правда, часть контента выйдет с задержкой, тогда как в феврале игроков ожидает следующий сезон с новым режимом и тематическим контентом. Всё это представят в январе.

Дополнительное время даст нашей команде энтузиастов время реализовать контент в лучшем виде. И, конечно, мы параллельно продолжим поддерживать игру и решать насущные проблемы.

В-третьих, разработчики будут постепенно раскрывать детали грядущих нововведений и изменений. Уже в четверг появится статья о новой системе специализаций. Вдобавок в декабре разработчики вернут глобальные мероприятия с новыми наградами.