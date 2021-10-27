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Virtus.pro выиграла две первые встречи на PGL Major Stockholm 2021

Virtus.pro выиграла две первые встречи на PGL Major Stockholm 2021
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26 октября в Стокгольме начался элитный чемпионат по CS:GO — PGL Major Stockholm 2021. Первая стадия турнира разыгрывается по швейцарской системе.

В этот этап попали российские команды Virtus.pro и Team Spirit. Первая завершила дебютный день со счётом 2:0, переиграв обоих оппонентов. Вторая уступила первую встречу, но выиграла во второй.

Следующие оппоненты обоих наших коллективов уже известны. Virtus.pro сыграет против FaZe Clan 27 октября в 13:30 мск, а Team Spirit столкнётся с TyLoo. Этот поединок стартует в 11:00 мск того же дня.

PGL Major Stockholm 2021 проходит в столице Швеции с 26 октября по 7 ноября. Лучшие команды со всех регионов сражаются за $ 2 млн, это рекордный призовой для дисциплины. СНГ представляют Virtus.pro, Team Spirit, Entropiq, Natus Vincere и Gambit Esports.

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