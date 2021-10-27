Первые скидки на FIFA 22 и Deathloop: самое интересное на новой распродаже PlayStation

В магазине PlayStation Store продолжается хэллоуинская распродажа. Сегодня появились новые предложения, включая первые скидки на Ultimate-издание FIFA 22 и Deathloop.

С полным списком можно ознакомиться здесь. Основные предложения действуют до 4 ноября. Ранее свою первую скидку получила Resident Evil Village — её можно приобрести за 2849 рублей.