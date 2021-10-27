Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первые скидки на FIFA 22 и Deathloop: самое интересное на новой распродаже PlayStation

Первые скидки на FIFA 22 и Deathloop: самое интересное на новой распродаже PlayStation
Комментарии

В магазине PlayStation Store продолжается хэллоуинская распродажа. Сегодня появились новые предложения, включая первые скидки на Ultimate-издание FIFA 22 и Deathloop.

С полным списком можно ознакомиться здесь. Основные предложения действуют до 4 ноября. Ранее свою первую скидку получила Resident Evil Village — её можно приобрести за 2849 рублей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021