Первые скидки на FIFA 22 и Deathloop: самое интересное на новой распродаже PlayStation
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В магазине PlayStation Store продолжается хэллоуинская распродажа. Сегодня появились новые предложения, включая первые скидки на Ultimate-издание FIFA 22 и Deathloop.
- FIFA 22 (Ultimate издание) — 5624 рубля (вместо 7499 рублей)
- Deathloop — 3299 рублей (вместо 4999 рублей)
- Metro Exodus — 644 рубля (вместо 2149 рублей)
- Persona 5 Royal Deluxe Edition (до 28.10) — 1999 рублей и 1499 рублей с PS Plus (вместо 4999 рублей)
- Shenmue III (Digital Deluxe Edition) — 712 рублей (вместо 2849 рублей)
- Control — 859 рублей (вместо 2149 рублей)
- A Plague Tale: Innocence — 854 рублей (вместо 2849 рублей)
- Bulletstorm: Full Clip (Duke Nukem Bundle) — 482 рубля (вместо 3219 рублей)
- Crysis Remastered — 1074 рубля (вместо 2149 рублей)
- Hitman 3 (Deluxe Edition) — 3214 рублей (вместо 6429 рублей)
- King's Bounty II — 2750 рублей (вместо 3929 рублей)
- Sekiro: Shadows Die Twice — 3249 рублей (вместо 4999 рублей)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 1499 рублей, 1311 рублей с PS Plus (вместо 3749 рублей)
С полным списком можно ознакомиться здесь. Основные предложения действуют до 4 ноября. Ранее свою первую скидку получила Resident Evil Village — её можно приобрести за 2849 рублей.
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