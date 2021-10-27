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Киану Ривз подарил каскадёрам фильма «Джон Уик 4» часы Rolex за миллион рублей

Киану Ривз подарил каскадёрам «Джона Уика 4» часы Rolex за миллион рублей
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На днях завершились съемки боевика «Джон Уик 4». В честь этого исполнитель главной роли Киану Ривз отблагодарил команду каскадёров и подарил каждому из них часы Rolex Submariner за почти миллион рублей ($ 14,5 тыс).

Члены съемочного процесса поделились фотографиями подарка Ривза. Модель Submariner позиционируется как дайверская. С этими часами можно погружаться в воду на более чем на 300 метров. Ещё они светятся в темноте и не ржавеют.

Каскадёр Джереми Маринас поделился фотографией задней части подарка. На ней выгравировано имя актёра и личная благодарность от Киану Ривза.

Постановщиком четвёртой части выступил Чад Стахелски. Главные роли в боевике исполнили Киану Ривз, Иэн Макшейн, Донни Йен, Хироюки Санада, Рина Саваяма и другие. Премьера картины состоится 26 мая 2022 года.

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