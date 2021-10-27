С консолей Xbox теперь можно стримить на Twitch напрямую

В новом обновлении для подписчиков беты Xbox Insiders появилась новая функция — стриминг игр с консолей Xbox на Twitch. Это значит, что теперь транслировать игры можно напрямую — без установки и настройки отдельного приложения.
Для этого необходимо:
- зайти в игру и нажать кнопку Xbox
- выбрать «Запись и публикация» —> «Начать трансляцию»
- появится окно Twitch — нужно будет войти в свой аккаунт. Привязать учетную запись можно как через саму консоль, так и через мобильное приложение.
Функция доступна пока только бета-тестировщикам, но скоро выйдет и для всех желающих.
Ранее интеграция Twitch на консолях Xbox уже была, однако около четырёх лет назад Microsoft удалила нативную поддержку стриминговой платформы от Amazon. Связано это было с интеграцией собственной платформы для трансляций под названием Mixer — в июне 2020 года компания объявила о закрытии сервиса.
Помимо полноценной поддержки Twitch, компания тестирует новые функции облачного гейминга — возможность играть на Xbox One в игры Xbox Series, а также исправляет ошибки системы.
Ранее cтало известно, что число подписчиков Xbox Game Pass не оправдало ожидания Microsoft. Компания предполагала, что в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021-го рост составит 47,79%, однако он оказался немного меньше.
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