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С консолей Xbox теперь можно стримить на Twitch напрямую

С консолей Xbox теперь можно стримить на Twitch напрямую
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В новом обновлении для подписчиков беты Xbox Insiders появилась новая функция — стриминг игр с консолей Xbox на Twitch. Это значит, что теперь транслировать игры можно напрямую — без установки и настройки отдельного приложения.

Для этого необходимо:

  1. зайти в игру и нажать кнопку Xbox
  2. выбрать «Запись и публикация» —> «Начать трансляцию»
  3. появится окно Twitch — нужно будет войти в свой аккаунт. Привязать учетную запись можно как через саму консоль, так и через мобильное приложение.

Функция доступна пока только бета-тестировщикам, но скоро выйдет и для всех желающих.

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Ранее интеграция Twitch на консолях Xbox уже была, однако около четырёх лет назад Microsoft удалила нативную поддержку стриминговой платформы от Amazon. Связано это было с интеграцией собственной платформы для трансляций под названием Mixer — в июне 2020 года компания объявила о закрытии сервиса.

Помимо полноценной поддержки Twitch, компания тестирует новые функции облачного гейминга — возможность играть на Xbox One в игры Xbox Series, а также исправляет ошибки системы.

Ранее cтало известно, что число подписчиков Xbox Game Pass не оправдало ожидания Microsoft. Компания предполагала, что в период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021-го рост составит 47,79%, однако он оказался немного меньше.

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