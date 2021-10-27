Дополнение Royal Court для Crusader Kings 3 перенесли на 2022 год

Paradox на своём форуме объявила, что первое крупное дополнение для Crusader Kings 3 под названием Royal Court выйдет только в 2022 году. Ранее оно должно было выйти до конца этого года.

Разработчики рассказали о том, что DLC вводит новые механики, которые нужно как следует протестировать.

Royal Court — не только первое расширение для CK3, но открывающее совершенно новые возможности для серии. Оно вводит новые механики, поэтому мы экспериментируем на каждом шагу.

Paradox заявила, что не удовлетворена качеством дополнения, в особенности его техническим состоянием.

В настоящий момент мы не полностью удовлетворены дополнением Royal Court, особенно касаемо его стабильности. Есть ряд критических ошибок, которые нам нужно исправить. Для этого нам понадобится больше времени — чтобы убедиться, что DLC соответствует ожидаемым вами стандартам.



Мы также понимаем разочарование, которое вызывают переносы. Но мы хотели быть максимально открытыми в этом вопросе — чтобы такие новости вы узнавали напрямую от нас.

Paradox анонсировала дополнение в мае 2021 года. Расширение добавляет новые способы взаимодействия с жителями королевства и меняет всю систему культурного развития: теперь оно станет динамичнее и разнообразнее.

Перенос расширения также может быть связан с недавним DLC для Europa Universalis IV под названием Leviathan. Paradox выпустила дополнение в апреле этого года и получила резко негативную реакцию сообщества: в Steam у дополнения «крайне отрицательные» отзывы на основе более 4500 обзоров. Пользователи жалуются на множество ошибок, вылеты и мизерное количество изменений.

9% положительных обзоров

Paradox не объявила новую дату выхода Royal Court, однако это случится «уже скоро». DLC входит в Royal-издание игры.

Crusader Kings 3 — стратегия с элементами RPG на интерактивной контурной карте. Игрок управляет династией, решает судьбы других персонажей и ведёт кровопролитные битвы. Игра вышла в сентябре 2020 года и получила высокие оценки от критиков.