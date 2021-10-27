Спортивный врач: допинг в киберспорте может очень сильно повлиять на результаты

На киберспортивных турнирах в России предложено ввести допинг-контроль. С этой идеей к министру спорта Олегу Матыцину обратился проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

Новость по теме На российских киберспортивных турнирах хотят сделать допинг-контроль

Спортивный врач и главный врач академии ФК «Спартак» Никита Карлицкий в беседе с «Чемпионатом» объяснил, почему допинг-контроль в киберспорте не является повсеместным и как допинг может повлиять на спортсменов:



«Киберспорт не входит в список олимпийских видов спорта. Для РУСАДА и ВАДА вопрос киберспорта интересен, но потенциально. Поскольку ведутся обсуждения о включении данной дисциплины в олимпийские виды. Примерно так же, как и в бодибилдинге, Американском футболе и так далее, там люди не хотят становиться частью олимпийского движения, в том числе из-за постоянного допинг-контроль. Допинг контроль осуществляется по инициативе организаторов соревнований. Они за свой счёт вызывают организацию, как правило, местное допинговое агентство, которое проводит тестирование.



Допинг в киберспорте может быть использован и очень сильно может повлиять на результаты спортсменов. Есть ряд препаратов, например, риталин, которым пользуется известная гимнастка Симона Байлз. Полтора года назад выяснилось, что она его принимает для борьбы с синдромом дефицита внимания. Риталин – препарат из амфетаминового ряда. Это реальный допинг, потому что помимо того, что ты сосредоточен, ты ещё и ничего не боишься. За счёт действия ты отлично отрабатываешь все соревнования от начала до конца. После того, как в соревновательный период ей запретили его использовать, у неё пошли фобии и многое другое. У неё начался откат, потому что по сути – это наркотик.



Плюс, есть ряд стимуляторов мозговой деятельности, которые используют топовые бизнесмены, американские школьники и студенты. Они повышают мозговую активность. Именно такое проявление допинга играет большую роль в киберспорте, например, в шутерах. Так что, допинг в киберспорте можно использовать, особенно в тех играх, где нужен высокий уровень реакции, выносливость и сосредоточенность.

Некоторых киберспортсменов ловили на аддералле.

Я уже говорил про препараты амфетаминового ряда, он именно такой. Некоторые такие препараты запрещены, но бывает, что к нему подставляют новый ряд и это становится абсолютно новым препаратом. И пока его не запретят – можно использовать. Такие препараты очень сильно истощают нервную систему. Нервная система работает на максимуме, а потом ей нужно очень долго восстанавливаться, намного дольше, чем мышечной. Некоторые проблемы, которые вызывают такие препараты, могут стать хроническими. В виде восстановления используется длинный сон и огромное количество витаминов. Подчеркну, даже после единичного применения. По некоторым исследованиям, после одного дня применения восстановление занимает около недели.



О допинге в киберспорте точно знают, особенно на Западе. Я уже говорил о «школьном» или «университетском» допинге. Его используют дети, они им балуются перед зачётами, сессиями и так далее. При том, покупают даже не в аптеках, а достают по поддельным рецептам. Неудивительно, что организаторы турниров стали проводить тестирования, потому что тоже начинают узнавать такие тонкости. Также, очень сомневаюсь, что у киберспортменов есть внесоревновательные тестирования, как в олимпийских видах спорта», — сказал Карлицкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.