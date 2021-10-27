В России против Apple завели дело из-за политики App Store

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело против компании Apple. Основанием послужил запрет корпорации: разработчики не могут уведомлять клиентов об альтернативных способах оплаты в App Store.

Apple должна была отозвать запрет до 30 сентября, но так этого и не сделала. По словам службы, если будет выявлено нарушение закона о защите конкуренции, то компания обязана выплатить штраф от определённой суммы выручки на рынке.

ФАС отметила, что получила жалобы от различных пользователей и владельцев продукции Apple. По их словам, цены в App Store иногда выше, чем на других площадках, но корпорация не позволяет совершать покупки там. При этом комиссия при оплате через магазин Apple варьируется в пределах 15-30%.

Сама компания ситуацию никак не прокомментировала.