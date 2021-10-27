«Я буду первым с мёртвой мухой в консоли»: у игрока в Xbox One застряла муха

Пользователь Reddit под ником Espiring заснял на видео, как внутри его Xbox One S застряла муха. Насекомое оказалось прямо в логотипе консоли и, видимо, пыталось выбраться.

По словам геймера, он облазил множество сайтов, но так и не нашёл варианты разрешения проблемы — или как муха вообще могла попасть внутрь системы. Разбирать консоль игрок не решился.

В комментариях предложили свои варианты. Например, можно оставить муху на неделю, а потом «проблема разрешится сама собой». Кто-то посоветовал избавиться от насекомого как можно скорее, потому что «оно может расплодиться и захватить весь дом».

Espiring отшутился тем, что теперь у него уникальная Xbox One S.

Я буду первым парнем с мёртвой мухой в консоли, лол.

Теперь стримить на Twitch можно и с консолей Xbox. Пока что эта функция тестируется для некоторых геймеров, но позже появится для всех.