Фото: Хидео Кодзима вновь надел бомбер VK с надписью «Гений»

Известный геймдизайнер Хидео Кодзима, автор Metal Gear Solid и Death Stranding, выложил новые фотографии в бомбере с логотипом социальной сети «ВКонтакте». Сзади красуется говорящая надпись «Гений».
Бомбер подарили Кодзиме сотрудники VK в 2019 году — во время пресс-тура геймдизайнера по случаю выхода Death Stranding. Тогда же разработчик посетил передачу «Вечерний Ургант».
Кодзима в передаче «Вечерний Ургант»
Недавно Хидео Кодзима выпустил расширенное издание Death Stranding — Director's Cut. Оно доступно на PlayStation 5, а владельцы оригинала на PS4 могут обновиться до расширенной версии переиздания всего за 700 рублей — туда, помимо игры и DLC, входят различные бонусы вроде аватарок PSN и несколько косметических DLC.
Студия Кодзимы также работает над своим новым проектом, однако детали пока не уточняются. Ранее сам геймдизайнер назвал российского режиссёра Илью Найшуллера гением музыки и видео 21-го века.
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