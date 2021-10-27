«Стражи Галактики» стартовали в Steam в три раза хуже «Мстителей»

Вечером 26 октября на всех актуальных платформах вышла версия «Стражей Галактики» от Eidos Montreal и Square Enix. Судя по информации сервиса SteamDB, пиковый онлайн игры составил 9968 человек — это один из худших результатов издателя за последние годы.

Для сравнения, у «Мстителей» пиковый онлайн был в три раза выше — 31 165 человек. Стоит отметить, что «Стражи» вышли во вторник и, вероятно, обновят свой результат ближе к выходным.

Другие релизы Eidos Montreal за последние годы и их показатели:

Deus Ex: Mankind Divided — 52484 игроков;

Shadow of the Tomb Raider — 38268 игроков.

Слабый стартовый результат может быть связан с «Мстителями», которые разочаровали аудиторию и наложили отпечаток на всю Square Enix. Сюда же стоит отнести слабую рекламную кампанию, которая не смогла донести до игроков важный факт: новый релиз издателя — полностью одиночный проект без сервисной модели и других способов монетизации. Если вы уже читали наш обзор, то знаете, что это качественное супергеройское приключение на 15–20 часов.

«Стражей» уже хорошо оценили игроки — в Steam у проекта 91% положительных отзывов, а критики назвали экшен одним из лучших в игровой вселенной Marvel.