Как запустить приложения из Google Play Store на Windows 11?

Microsoft объявила о будущей поддержке Android-приложений на Windows 11 летом 2021 года. В середине октября начались первые тестирования — доступ был только у жителей США. Около 50 приложений успешно прошли проверку работоспособности на Windows и компания заявила, что функция появится для всех желающих совсем скоро.

Но итальянскому разработчику под ником ADeltaX надоело ждать: он в деталях показал способ, благодаря которому можно добиться полноценной работы Android-приложений из Google Play Store на Windows 11 уже сейчас. Гайд доступен на YouTube.

По словам автора, проблем с совместимостью он пока не обнаружил. Большая часть приложений работает стабильно и без ошибок.

Приложение из Play Store на Windows 11

Ранее игроки в Call of Duty: Warzone пожаловались на блокировку учётных записей при игре на Windows 11 — судя по всему, это происходит из-за использования приложения Overwolf для записи и трансляции геймплея.