Звезда «Охотников за привидениями» Билл Мюррей появится в фильме Marvel

Актёр Билл Мюррей («Охотники за привидениями», «День сурка») получил роль в будущем фильме Marvel «Человек-муравей и Оса: Квантомания». По словам мужчины, он согласился сняться в ленте из-за хорошего режиссёра. Картину поставит Пейтон Рид, однако ранее специалисты не работали друг с другом.

Мюррей подчеркнул, что кино по комиксам его совсем не интересует, и больше он вряд ли появится в подобных фильмах. Однако актёр всё же остался доволен.

Я попробовал себя в роли актёра для фильма Marvel. Всё прошло отлично, но не думаю, что я бы захотел сняться в подобном ещё раз.

События ленты развернутся после «Мстителей: Финал». Детали неизвестны, но ключевую роль в блокбастере сыграет квантовый мир, который уже ранее появлялся в фильмах Marvel.

Обновлённый логотип фильма со съёмочной площадки

Главные роли в фильме сыграли Пол Радд, Майкл Дуглас, Эванджелин Лилли, Мишель Прайффер и другие. В данный момент съёмки картины проходят в Великобритании. Премьера запланирована на 28 июля 2023 года.