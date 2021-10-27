«Бесконечность — не предел!»: первый трейлер мультфильма про База Лайтера от Pixar
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Disney и Pixar выпустили дебютный тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма «Лайтер», который, как нетрудно догадаться, посвящён Базу Лайтеру из «Истории игрушек».
Правда, речь не об игрушке, а настоящем космическом рейнджере. Благодаря мультфильму поклонники полноценно узнают историю становления героя.
Научно-фантастическое приключение поведает истинную историю База Лайтера — героя, который стал вдохновением для той самой игрушки. Миру представят легендарного космического рейнджера, который завоевал сердца миллионов фанатов.
Премьера картины в России состоится 16 июня, а в оригинале протагониста озвучивает Крис Эванс. Режиссёром выступает Энгус МакЛэйн, наиболее известный по картине «В поисках Дори». Сценарий написал Пит Доктер, автор «Души», «Головоломки», «Вверх», «Корпорации монстров», «ВАЛЛ-И» и двух первых «Историй игрушек».
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