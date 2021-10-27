В Москве курьеры доставляют еду в костюмах из сериала «Игра в кальмара»

В Москве появились курьеры, которые одеты как охранники из сериала «Игра в кальмара». Оригинальные костюмы придумала сеть ресторанов Tanuki Family.

На доставщиках еды можно увидеть красное одеяние и маску с белым треугольником — всё как в шоу. Насколько известно, «Тануки» пока что единственный ресторан, который сделал подобное.

На видео ниже прохожий заметил одного из курьеров, который стремительно направился доставлять заказ.

Сериал «Игра в кальмара» на данный момент считается самым успешным проектом сервиса Netflix. Шоу заработало почти $ 1 млрд, и эта цифра становится больше. Несмотря на такой успех, режиссёра Хвана Дон-хёка не спешат поощрять бонусами.

Disney и Pixar представили дебютный трейлер мультфильма про База Лайтера из «Истории игрушек». Премьера состоится 16 июня 2022 года.