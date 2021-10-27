В Москве курьеры доставляют еду в костюмах из сериала «Игра в кальмара»

В Москве появились курьеры, которые одеты как охранники из сериала «Игра в кальмара». Оригинальные костюмы придумала сеть ресторанов Tanuki Family.
На доставщиках еды можно увидеть красное одеяние и маску с белым треугольником — всё как в шоу. Насколько известно, «Тануки» пока что единственный ресторан, который сделал подобное.
На видео ниже прохожий заметил одного из курьеров, который стремительно направился доставлять заказ.
Сериал «Игра в кальмара» на данный момент считается самым успешным проектом сервиса Netflix. Шоу заработало почти $ 1 млрд, и эта цифра становится больше. Несмотря на такой успех, режиссёра Хвана Дон-хёка не спешат поощрять бонусами.
Disney и Pixar представили дебютный трейлер мультфильма про База Лайтера из «Истории игрушек». Премьера состоится 16 июня 2022 года.
- 27 октября 2021
-
18:13
-
17:31
-
17:31
-
17:19
-
17:06
-
16:02
-
15:44
-
14:42
-
14:41
-
14:01
-
13:57
-
13:44
-
13:15
-
12:58
-
11:56
-
11:54
-
11:47
-
11:22
-
11:10
-
11:07
-
10:28
-
10:11
-
09:56
-
09:03
-
02:24
-
01:30
- 26 октября 2021
-
22:57
-
22:42
-
22:33
-
21:38
-
21:31
-
21:13
-
20:50
-
19:53
-
19:19