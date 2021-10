Вы узнаете его: свежий ролик фильма Resident Evil посвящён Леону Кеннеди

Леон Кеннеди из грядущего фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» с первого трейлера вызывал споры среди поклонников игр — в канадском актёре Эване Джогиа попросту не видят культового персонажа.

В свежем ролике режиссёр Йоханнес Робертс отметил, что никто не хотел взять на роль визуально похожего актёра, который не смог бы передать все эмоции персонажа. Наоборот, команда искала именно того, кто больше всего похож по темпераменту и поведению на будущего спецагента.

Сам Джогиа отмечает, что фильм обязательно обрадует поклонников игр.

В течение фильма зрители увидят, как Леон становится тем персонажем, которого геймеры знают.

При этом ролики активно минусуют, однако не из-за фильма. Поклонники «Человека-паука» каждую секунду надеются увидеть второй трейлер «Нет пути домой», поэтому любое другое видео встречают в штыки.

Премьера Resident Evil: Welcome to the Raccoon City в России состоится 2 декабря. До этого создатели фильма выпустили ролики про Клэр Редфилд и её брата Криса.