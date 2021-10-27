Xbox 2042: в честь Battlefield 2042 анонсировали квантовую консоль с 32К и 480 FPS

Microsoft продолжает активно рекламировать Battlefield 2042, в честь чего сегодня представила рекламный ролик юмористической квантовой консоли Xbox 2042 с голографическим интерфейсом.
В корпорации не поленились и придумали множество уникальных характеристик, включая производительность в один эксафлопс, разрешение 32К, поддержку до 480 FPS, играм не требуется загрузка клиента, а само устройство полностью уместилось в геймпаде.
В стартовую линейку вошли более 70 игр, включая Battlefield 2042. Вдобавок обещают поддержку более пяти тысяч игр по обратной совместимости с Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series.
Battlefield 2042 выходит 19 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. До этого EA и Microsoft уже представили другую рекламу шутера, которую высмеяли игроки.
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