Xbox 2042: в честь Battlefield 2042 анонсировали квантовую консоль с 32К и 480 FPS

Microsoft продолжает активно рекламировать Battlefield 2042, в честь чего сегодня представила рекламный ролик юмористической квантовой консоли Xbox 2042 с голографическим интерфейсом.

В корпорации не поленились и придумали множество уникальных характеристик, включая производительность в один эксафлопс, разрешение 32К, поддержку до 480 FPS, играм не требуется загрузка клиента, а само устройство полностью уместилось в геймпаде.

В стартовую линейку вошли более 70 игр, включая Battlefield 2042. Вдобавок обещают поддержку более пяти тысяч игр по обратной совместимости с Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series.

Battlefield 2042 выходит 19 ноября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. До этого EA и Microsoft уже представили другую рекламу шутера, которую высмеяли игроки.