Появилось много новых кадров из «Человека-паука: Нет пути домой» с Октавиусом

В сети раньше времени появились страницы из завтрашнего номера журнала Empire. На них можно увидеть свежие кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» и детали о злодеях.
На странице выпуска сказано про «миры, включающие в себя Риса Иванса в роли Ящера и Томаса Хейдена Чёрча, сыгравшего Песочного человека». Это вряд ли можно назвать официальным подтверждением появления злодеев в ленте, хотя в дебютном трейлере на них явно намекали.
На новом кадре видно Отто Октавиуса, который одним щупальцем поймал Человека-паука, а вторым держит героя за голову. Также стало известно, что во время съёмок была использована не только компьютерная графика, но и настоящие прототипы щупалец Октавиуса, как это и было во втором «Человеке-пауке» Сэма Рейми.
Режиссёр Джон Уоттс с моделью щупалец Октавиуса
Свежий кадр с Доктором Осьминогом
Человек-паук на фонарном столбе
Октавиус схватил Человека-паука
Питер Паркер, вероятно, в подземелье Доктора Стрэнджа
Постановщиком блокбастера выступил Джон Уоттс. Главные роли исполнили Том Холланд, Альфред Молина, Зендая, Джейми Фокс, Мариса Томей и другие. Премьера кинокомикса состоится 16 декабря.
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