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Футболист сделал каминг-аут, и его карточка в FIFA 22 подорожала в 50 раз

Футболист сделал каминг-аут, и его карточка в FIFA 22 подорожала в 50 раз
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Утром 27 октября австралийский футболист «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло совершил каминг-аут. Это первый профессиональный игрок высших дивизионов, ставший открытым геем. Многие клубы и деятели спорта поддержали футболиста.

Но куда удивительнее, что стоимость его карточки в FIFA 22 выросла аж в 50 раз — вплоть до 10 тысяч монет за штуку, но в среднем её продают за 3-6 тысяч монет на PlayStation.

До этого обычно цена составляла в районе 150-500 монет, хотя на Xbox, если верить сайту Funbit, иногда возникали аномальные цены вплоть до 3000 монет. Не исключено, что это спекуляции или баг системы — у Кавалло низкий рейтинг для такой высокой цены. Но с новыми вводными, похоже, он стал для многих более ценным.

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