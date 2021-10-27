Звезда «Дюны» Тимоти Шаламе, будучи школьником, красил геймпады от Xbox 360

27 октября издание Vice опубликовало большой материал, посвящённый актёру Тимоте Шаламе. Журналисты провели настоящее расследование и установили, что раньше парень делал кастомные контроллеры от Xbox 360. Забавно, но за несколько дней до этого об этом рассказал сам актёр.

Канал на YouTubе под названием ModdedController360 действительно принадлежал Шаламе. На нём загружено всего три видео, в которых 14-летний актёр красил геймпады от консоли и пытался их продавать. По словам Шаламе, на этом деле ему удалось заработать $ 30.

Журналисты из Vice занялись расследованием всерьёз. Они сопоставили шрам на пальце актёра и интерьер его комнаты в детстве. Всё совпало, и авторы материала подтвердили, что канал действительно вёл Тимоти Шаламе. Правда, поздновато.

Тем временем у «Дюны» всё идёт хорошо — 26 октября была анонсирована вторая часть. На это повлияли достойные кассовые сборы и незаконченная история.