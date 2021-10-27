Фигурку Чубакки пытались добавить в «Стражей Галактики» больше года

Оказывается, добавить Чубакку в «Стражей Галактики» было очень сложно, но старший творческий руководитель Eidos Montreal Жан-Франсуа Дюга ни о чём не пожалел.

Изначально идея добавить героя «Звёздных войн» появилась из-за желания достовернее передать эпоху 80-х, когда Питер Квилл ещё был подростком и как раз увлекался фильмами вроде Star Wars. Поэтому вполне логично, что у него обязана быть подобная игрушка.

Для меня фигурка Чубакки особенная. Это была первая фигурка в моей жизни — я её нашёл в возрасте пяти лет. Хотя к тому моменту не видел «Звёздные войны». Это была самая замечательная игрушка в моей жизни.

И Дюга отмечает, что он хотел добавить в игру нечто культурно важное и узнаваемое во всём мире, поэтому до последнего добивался возможности добавить фигурку Чубакки в игру.

Это было непросто. Изначально ни у кого не было таких полномочий, но я работал с ребятами из Marvel больше года, лишь бы добавить игрушку в финальную версию «Стражей».

Когда Дюга удалось договориться, он прибежал в студию и буквально кричал от счастья, но его радость сначала мало кто понял. Когда всё-таки стало понятно, из-за чего он так счастлив, многие со спокойствием отменили: «А! Это из-за Чубакки».

«Стражи Галактики» вышли 26 октября на консолях и ПК. Новинка получила тёплые отзывы критиков — это линейная сюжетная игра на 20 часов с замечательными персонажами и мощным сценарием. Поклонникам подобного рода проектов точно нельзя проходить мимо.

Правда, стартовые показатели в Steam пока расстраивают — меньше 10 тысяч человек в пике, что меньше и Мстителей, и обеих Deus Ex.