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Сколько весит Call of Duty: Vanguard

Сколько весит Call of Duty: Vanguard
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Activision раскрыла точный размер Call of Duty: Vanguard для консолей — шутер действительно весит меньше, чем другие последние части, однако разницы в версиях для систем уходящего и нового поколений невелика.

Размер игры

  • PS5 — 64 ГБ (90 ГБ для установки)
  • PS4 — 54,6 ГБ (93 ГБ для установки)
  • Xbox Series — 61 ГБ
  • Xbox One — 56,6 ГБ. 

Предварительная загрузка игры для предзаказавших на PlayStation начнётся 29 октября в 00:01 мск, на Xbox — 29 октября в 07:00 мск, а на ПК лишь за 72 часа до релиза, 2 ноября.

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Call of Duty: Vanguard весит на 30-50% меньше, чем Modern Warfare и Cold War

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на консолях и ПК. На старте шутера будет сюжетная кампания, сразу 20 карт для мультиплеера и зомби-режим за авторством Treyarch — он продолжит сюжета Black Ops Cold War.

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