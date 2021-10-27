Сколько весит Call of Duty: Vanguard
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Activision раскрыла точный размер Call of Duty: Vanguard для консолей — шутер действительно весит меньше, чем другие последние части, однако разницы в версиях для систем уходящего и нового поколений невелика.
Размер игры
- PS5 — 64 ГБ (90 ГБ для установки)
- PS4 — 54,6 ГБ (93 ГБ для установки)
- Xbox Series — 61 ГБ
- Xbox One — 56,6 ГБ.
Предварительная загрузка игры для предзаказавших на PlayStation начнётся 29 октября в 00:01 мск, на Xbox — 29 октября в 07:00 мск, а на ПК лишь за 72 часа до релиза, 2 ноября.
Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на консолях и ПК. На старте шутера будет сюжетная кампания, сразу 20 карт для мультиплеера и зомби-режим за авторством Treyarch — он продолжит сюжета Black Ops Cold War.
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