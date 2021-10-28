Что показали на State of Play от 27 октября? Five Nights at Freddy's и Star Ocean

Sony провела 20-минутную презентацию State of Play, где показала игры своих партнёров — небольших издательств и независимых разработчиков.
Хедлайнером мероприятия можно назвать Five Nights at Freddy's: Security Breach — хоррор в стиле Outlast по популярной вселенной, где игрокам в очередной раз предстоит перевоплотиться в охранника и попытаться пережить ночь в супермаркете. Релиз уже 16 декабря.
Square Enix и Tri-Ace в честь 25-летия Star Ocean анонсировали Star Ocean: The Divine Forge. Релиз уже в следующем году, а выглядит это всё как довольно классическая экшен-RPG.
Создатели Let it Die анонсировали что-то вроде королевской битвы — Deathverse: Let it Die. Технический фундамент пришёл напрямую с предыдущего проекта, а в остальном вроде бы ничего особенного — кроме выразительного японского стиля. Релиз весной 2022 года.
Долгострой Little Devil Inside до сих пор не обрёл дату выхода, но обзавёлся 4-минутным геймплейным роликом с показом игрового процесса. Игра рассказывает о путешественнике и его длинном пути, а игрокам предстоит обеспечивать героя и его спутников всем необходимым — для этого придётся выполнять всяческие задания.
Глобально об основном сюжете и цели протагониста не говорят. Релиз в 2022 году.
Мемная Bugsnax продолжает жить: в начале 2022 года разработчики выпустят бесплатное расширение Isle of BIGsnax с новыми локациями, заданиями и жуконямками. Реализуют и геймплейные нововведения — например, позволят кастомизировать свою комнату и даже примерять на героя шапку. Выход в начале 2022 года.
А уже 23 ноября на PS5 и PS4 выйдет диаблоид про ворона Death's Door. Летом игра появилась на Xbox Series, Xbox One и ПК, где её встретили довольно тепло.
Музыкальная инди-группа OFK представила эпизодическую We Are OFK. Игра расскажет о четырёх друзьях, которые, не успев закончить школу, ворвались в музыкальную индустрию и попытались выжить в сложных условиях. Релиз в 2022 году.
Геймплейный трейлер First Class Trouble — очередного аналога Among Us, который на релизе 2 ноября раздадут подписчикам PS Plus на PS5 и PS4.
Запись эфира
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