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Первая из 14 полнометражек «Южного Парка» выйдет уже 25 ноября

Первая из 14 полнометражек «Южного Парка» выйдет уже 25 ноября
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Первый из 14 запланированных полнометражных фильмов по мотивам «Южного Парка» появится 25 ноября на канале Paramount+. Об этом создатели сериала рассказали в «твиттере».

Сюжетного синопсиса пока нет, однако, скорее всего «постковидный» эпизод станет прямым продолжением прошлых специальных эпизодов: «пандемического» и «вакцинного». Первый вышел в сентябре 2020-го, а второй — в марте 2021-го.

Следующий эпизод выйдет уже в декабре и станет прямым продолжением прошлого выпуска. Полнометражные фильмы по сериалу — часть сделки между студиями Paramount и MTV. Согласно ней, авторы сериала до 2027 года выпустят 14 полнометражек эксклюзивно для Paramount+, а также создадут ещё как минимум 4 сезона сериала.

По словам Мэтта Стоуна и Трея Паркера, последние два больших эпизода стали самыми просматриваемыми в истории сериала, и у них ещё множество идей, которые «подкидывают им реальные события».

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